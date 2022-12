Diocesi: Cesena-Sarsina, giovedì 8 dicembre si rinnova l’atto di venerazione e di affidamento a Maria Immacolata

(Foto: diocesi di Cesena-Sarsina)

In occasione della festa dell’Immacolata di giovedì 8 dicembre, come ormai da tradizione anche la diocesi di Cesena-Sarsina rinnoverà l’atto di venerazione e di affidamento a Maria Immacolata, Madre di Gesù e madre della Chiesa.

In piazza del Popolo, a Cesena, alle 15 il vescovo Douglas Regattieri guiderà un momento di preghiera mariana. Sarà poi collocata una corona di fiori alla statua della Madonna posta sulla facciata del Palazzo comunale.