Diocesi: Saluzzo, mercoledì in cattedrale inaugurazione del restauro della pala dell’altare della Natività

Alla vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, mercoledì 7 dicembre, alle 18.30, il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, presiederà una celebrazione eucaristica che offrirà l’occasione per il taglio del nastro per gli avvenuti restauri della pala dell’altare della Natività e del piccolo dipinto dell’Immacolata Concezione, affrescato sull’ovale soprastante la porta d’ingresso al cortiletto della cattedrale, da piazzetta Ludovico. “Il restauro dell’Immacolata – spiega una nota della diocesi – è stato condotto da Temporestudio, con il contributo di un benefattore che desidera rimanere anonimo. La delicata figura presente sul prospetto nord dovette essere realizzata non lontano dal 1854, anno di proclamazione del dogma da parte di Papa Pio IX: come non riandare con la memoria storica al voto proposto da mons. Gianotti per la diffusione della devozione a tutto il territorio diocesano. Il restauro dell’Adorazione dei Pastori si deve a Cesare Pagliero, su committenza dell’avv. Pierluigi Pomero”. “L’operazione – proseguono dalla diocesi – ha reso possibile la rimozione di calcinacci che dal retro rischiavano di tagliare la tela e di rendere gestibile il sistema di ancoraggio”. “La proiezione sulla facciata principale di un particolare del dipinto – conclude la nota – è un invito ad entrare ad ammirare l’interno appena restaurato, ed a raccogliersi in preghiera, ispirati anche dai capolavori della nostra cattedrale”.