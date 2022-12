Orizzonte Europa: al via nuovi bandi con finanziamenti per 13,5 miliardi di euro per clima, resilienza energetica, transizione digitale e sostegno all’Ucraina

Per sostenere i ricercatori e gli innovatori in Europa la Commissione ha adottato oggi il principale programma di lavoro di Orizzonte Europa 2023-24, dotato di circa 13,5 miliardi di euro. Serviranno a una molteplicità di iniziative, tra cui contribuire agli obiettivi climatici dell’Ue, aumentare la resilienza energetica, sviluppare tecnologie digitali di base e avviare azioni mirate per sostenere l’Ucraina.

I finanziamenti saranno così ripartiti: oltre il 42% del bilancio del programma di lavoro sono destinati ai principali obiettivi dell’azione per il clima, alla ricerca di soluzioni innovative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e all’adattamento ai cambiamenti climatici; a sostenere la biodiversità andranno 1,67 miliardi di euro, mentre per la transizione digitale lo stanziamento è di oltre 4,5 miliardi di euro. Quasi 970 milioni di euro saranno investiti per contribuire ad accelerare la transizione verso l’energia pulita, in linea con il piano RePowerEu, e ad aumentare l’indipendenza energetica dell’Europa, mentre oltre 1 miliardo di euro da NextGenerationEu serviranno per la ripresa dell’Europa dai danni economici e sociali causati dalla pandemia. Un sostegno mirato all’Ucraina servirà per rafforzare l’accesso dei ricercatori ucraini alle infrastrutture di ricerca europee, a prolungare il sostegno agli scienziati ucraini nel settore della sanità e a sostenere la ricostruzione climaticamente neutra di città ucraine. Domani, 7 dicembre, saranno pubblicati i primi bandi sul portale Ue Funding & Tenders.