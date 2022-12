Natale: Roma, la Croce Rossa organizza il “Mercatino della Solidarietà” a Via Veneto

Anche quest’anno la Croce Rossa (Cri) di Roma ha organizzato il tradizionale “Mercatino della Solidarietà” a via Veneto al The Westin Excelsior Roma per l’8 e il 9 dicembre. “Come ogni anno rinnoviamo un appuntamento che ormai fa parte della nostra comunità e anche degli acquisti natalizi di tanti romani che possono contribuire così alle numerose attività solidali dei nostri Volontari. In particolare quest’anno il ricavato del Mercatino aiuterà le nostre strutture d’accoglienza per persone che vivono varie forme di disagio sociale”, dice Debora Diodati, presidente di Cri Roma.

Il “Mercatino della Solidarietà” vede, anche quest’anno, la partecipazione di numerosi espositori e stand che vanno dall’abbigliamento all’artigianato, all’oggettistica e a tante belle idee regalo per le feste, sottolineano le volontarie che organizzano l’appuntamento. “Siamo felici di riuscire ogni anno a realizzare questo evento che vede sempre una grande partecipazione, perché con la solidarietà le feste di Natale sono più belle”, conclude Diodati.

Il “Mercatino” sarà aperto al pubblico con ingresso libero dalle ore 9 alle 19.30 sia l’8 dicembre sia il 9 dicembre e si trova in Via Veneto 125.