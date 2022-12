Immacolata: Genova, il Museo diocesano organizza un percorso alla scoperta dell’immagine della Madonna e delle sue diverse rappresentazioni

In occasione della festività dell’Immacolata Concezione, il Museo diocesano di Genova organizza un percorso espositivo che, come affermano gli organizzatori, “porterà alla scoperta dell’immagine della Madonna e delle sue diverse rappresentazioni”. L’appuntamento si terrà giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 16. “La devozione alla Vergine, così diffusa tra il popolo – si legge in una nota diffusa per l’occasione -, ha portato ad una grande produzione di immagini che le sono state dedicate e che si sono accordate alle diverse sensibilità storiche e ai molti culti o appellativi che le sono stati tributati”. I visitatori potranno così ammirare alcune iconografie della Madonna presenti nel Museo diocesano, nel Museo del tesoro e della cattedrale di San Lorenzo: da Maria, Madre del Figlio di Dio, con le immagini riferite alla Natività, alla Vergine Addolorata, ai piedi della croce così come l’hanno rappresentata grandi artisti come Luca Cambiaso e Federico Barocci. Tra le opere proposte anche immagini che ritraggono la Vergine come protettrice e avvocata del popolo anche in situazioni belliche, come nelle immagini inserite sulle porte cittadine o sulla preziosa statua in argento conservata al Museo del tesoro. Il costo della visita è di 15 euro e si potrà effettuare solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0102091863 oppure tramite email scrivendo a prenotazioni.festigium@gmail.com. L’iniziativa è a cura di Festigium srl, in collaborazione con la chiesa metropolitana di San Lorenzo e il Museo diocesano.