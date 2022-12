Immacolata: Unitalsi, pellegrinaggi in Terra Santa con la messa a Nazareth e a Lourdes. A Roma l’omaggio alla statua di Piazza di Spagna

Partiranno oggi 6 e domani 7 dicembre i pellegrinaggi dall’Italia con destinazione Tel Aviv e Lourdes a cui partecipano circa 150 soci, volontari e disabili delle Sezioni Calabrese, Siciliana e Triveneta. Sono, invece, appena rientrati i pellegrini della Sezione Lucana.

In Terra Santa sarà presente anche il presidente nazionale, Rocco Palese insieme al vicepresidente Cosimo Cilli e il Consigliere Nazionale Maria Gisella Molina. Per la ricorrenza dell’Immacolata Concezione i soci parteciperanno anche alla celebrazione eucaristica a Nazareth presso la Basilica dell’Annunciazione. Il pellegrinaggio sarà presieduto da mons. Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea. Al pellegrinaggio in Terra Santa parteciperà anche un gruppo della Focsiv, organismo di volontariato internazionale di ispirazione cristiana che farà tappa in Giordania e sarà guidato dall’assistente nazionale Unitalsi, mons. Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento. L’Unitalsi, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, è coinvolta anche a Lourdes, dove è previsto un pellegrinaggio delle sezione Triveneta. A Roma invece è previsto il tradizionale appuntamento in piazza di Spagna, dove l’associazione renderà omaggio con 250 soci tra volontari e disabili provenienti dalle sottosezioni laziali e guidati dal presidente della Sottosezione di Roma, Maria Carla Traina, alla statua della Vergine Maria alla presenza di Papa Francesco.