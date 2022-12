Televisione: Tv2000, l’8 dicembre programmazione speciale per la solennità dell’Immacolata

Tv2000, giovedì 8 dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata, trasmette in diretta due appuntamenti con Papa Francesco: alle ore 12 da piazza san Pietro la preghiera dell’Angelus e alle ore 16, da piazza di Spagna, l’Atto di venerazione all’Immacolata. Nel corso della giornata film e documentari. Alle ore 16.30 il documentario “Maria. La vita dopo Gesù secondo le tradizioni” di Michael Wunsch: girato in Turchia, nell’antica Efeso, questo documentario racconta la casa che è conosciuta dalle tradizioni come la casa in cui Maria ha trovato rifugio e ha vissuto i suoi ultimi giorni. Visitata da tre Papi, la Casa della Vergine Maria sulle colline del monte Sulmisso sopra Efeso attira milioni di pellegrini. I visitatori cristiani la venerano come Madre di Dio. I visitatori musulmani la riconoscono come la madre di un profeta. Quelli di altra fede la visitano perché sono incuriositi dal mistero che circonda Maria come figura ampiamente influente nella storia. La veridicità della casa e la storia di Maria sono supportate dagli studi dei Vangeli, dalla tradizione orale locale e dalle visioni della mistica e beata suora tedesca Anna Katharina Emmerick. Alle ore 20.55 il film “Piena di Grazia” di Andrew Hyatt, con la storia di Maria di Nazareth e degli ultimi anni della sua vita. Quando si accorge che non le rimane molto tempo, la madre di Gesù decide di vivere in un luogo tranquillo e contribuire alla fondazione della Chiesa. Alle ore 22.45 il documentario “Il Miracolo di Lourdes” di Jesus Garcia Colomer, con la storia e fede dei tanti pellegrini che ogni anno si recano a Lourdes.