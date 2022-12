Conferenza episcopale lombarda: al via il 10 dicembre a Sotto il Monte la fase diocesana del cammino “Giovani e vescovi”

Prenderà il via sabato 10 dicembre, a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg), la fase locale del cammino “Giovani e vescovi. Un dialogo sinodale che porta frutto”, lanciato lo scorso 6 novembre nel duomo di Milano dalla Conferenza episcopale lombarda quando i quattordici vescovi si sono confrontati con duecento giovani provenienti da tutta la Regione. “Il desiderio dei vescovi lombardi”, viene sottolineato in una nota della diocesi di Bergamo, è quello di “dialogare con i giovani attorno ad alcune dimensioni fondamentali del vivere: lavoro e vocazione, riti, affetti, ecologia e intercultura. Tutti argomenti non posti esclusivamente in un orizzonte antropologico ed esistenziale, ma in ordine alla propria fede cristiana”.

L’incontro di sabato prossimo, dal titolo “I vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni (At 2,17)”, sarà l’occasione per la restituzione del cammino regionale e per lanciare la fase diocesana del percorso. All’appuntamento, con inizio alle 9.30 presso il Teatro Giovanni XXIII, sono invitati non solo i duecento giovani che hanno partecipato al primo evento, ma anche tutti coloro che desiderano avviare un processo di discernimento a livello territoriale e rimanere aggiornati sull’andamento del processo in atto.