Comunicazione: sarà il card. Parolin a consegnare il premio padre Jacques Hamel

Sarà il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a consegnare quest’anno il Premio Padre Jacques Hamel, intitolato al sacerdote assassinato durante una celebrazione nella sua chiesa di St. Etienne du Rouvray. Ad annunciarlo è la Fédération des Médias Catholiques de France, che organizza le Giornate di San Francesco di Sales a Lourdes, da mercoledì 25 a venerdì 27 gennaio 2023. Riunendo più di 250 giornalisti e professionisti dei media cristiani provenienti da più di venti Paesi di tutti i continenti, le Giornate di San Francesco di Sales – si ricorda in una nota – “sono un momento fondamentale che consente a tutti, sotto lo sguardo benevolo di Maria, di ricaricare le batterie, condividere la propria professione e arricchirsi a vicenda”. Aperte da quattro anni a livello internazionale, attraverso una collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Signis World e quest’anno Ucsi, le Giornate accolgono professionisti provenienti da tutta Europa, ma anche da Usa, Canada, India, Filippine, Vietnam, Kenya, Costa d’Avorio e altri Paesi. La conferenza stampa di presentazione di queste Giornate è in programma lunedì prossimo, 12 dicembre, alle ore 15, presso la Sala Marconi della Radio Vaticana, alla presenza di: Jean-Marie Montel, direttore generale del gruppo Bayard, consulente del Dicastero per la comunicazione e presidente della Fédération des Médias Catholiques de France; padre Michel Daubanes, nuovo rettore del Santuario di Lourdes; don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana; Xavier Le Normand, giornalista del quotidiano La Croix e coordinatore del programma. La Conferenza sarà trasmessa in diretta streaming (disponibile poi in replica) . Il premio riconosce un lavoro giornalistico che ha particolarmente contribuito alla pace nel mondo. Il cardinale Parolin lo consegnerà alla presenza di Roselyne Hamel, la sorella di Padre Jacques Hamel, che dopo l’assassinio, porta ovunque la testimonianza di fede che il fratello le ha trasmesso.