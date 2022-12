Diocesi: Roma, il 13 dicembre la firma del progetto su orientamento e inserimento lavorativo

Sarà martedì 13 dicembre, alle ore 14, nel Palazzo del Vicariato di Roma (piazza San Giovanni in Laterano, 6/A) la presentazione del progetto “Officina delle opportunità per l’orientamento e l’inserimento lavorativo” promosso da Vicariato di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale. Interverranno il card. Angelo De Donatis, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori. “Offrire sostegno e accompagnamento socio-lavorativo ai soggetti economicamente più vulnerabili, ancor più nel contesto attuale in cui le persone fragili rischiano di rimanere intrappolate nella spirale della povertà”, è l’obiettivo del progetto, in continuità con il progetto Alleanza per Roma che i tre enti hanno sottoscritto durante l’emergenza Covid-19 e che ha dispiegato i suoi effetti sino al 31 luglio 2021. Il 13 dicembre sarà sottoscritto il protocollo d’intesa.