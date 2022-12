Diocesi: Pavia, venerdì in cattedrale mons. Sanguineti presiede la celebrazione eucaristica per la solennità di san Siro

La Chiesa di Pavia si prepara a festeggiare la solennità del santo patrono Siro. Venerdì 9 dicembre, in cattedrale, il vescovo Corrado Sanguineti presiederà il solenne pontificale alle 18; la celebrazione verrà anche trasmessa in diretta dal canale YouTube della diocesi. “Il pontificale di San Siro – spiegano dalla diocesi – è da sempre occasione per trasmettere ai fedeli e alla città tutta messaggi importanti che il vescovo sceglie di veicolare proprio in occasione della festività del santo patrono. Come è tradizione, al termine della celebrazione i fedeli potranno offrire una cifra libera per i panini di San Siro, il cui ricavato sarà destinato quest’anno alla Caritas diocesana per il sostegno delle famiglie in difficoltà”.