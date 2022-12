Regioni: Mattarella, “autonomia con la garanzia, estesa all’intero territorio nazionale, dei diritti civili e sociali”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

I presidenti Fedriga e Emiliano “hanno manifestato un atteggiamento aperto rispetto al tema della differenziazione delle competenze regionali, raccordandolo alla condizione che questo avvenga attraverso la contestuale considerazione e attuazione del dettato costituzionale, tenendo insieme lo sviluppo dell’autonomia con la garanzia, estesa all’intero territorio nazionale, dei diritti civili e sociali, nonché con adeguata attenzione alle esigenze perequative. Elementi questi che non costituiscono limiti o correttivi alle autonomie ma ne sono caratteri propri. Vorrei far mie le parole del Presidente Fedriga sull’ottica di solidarietà e di interdipendenza”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Festival delle Regioni e delle Province Autonome in corso a Monza.

Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il ruolo svolto e i compiti esercitati dalle Regioni in questi ultimi anni segnati dalla pandemia: “Il ruolo istituzionale delle Regioni – ha affermato – è risultato sensibilmente accresciuto dalla riscontrata capacità di adottare indirizzi comuni e di operare, pur senza ignorare le differenze, con l’affermazione di un principio di responsabilità nazionale espressa dai territori. La Conferenza si è dimostrata la sede idonea ad assumere decisioni e a individuare soluzioni con rapidità, rafforzando il consenso in merito a scelte, ripeto, non facili ma necessarie”. E ha notato come “la pandemia ha confermato – qualora ve ne fosse bisogno – come la cifra dei rapporti tra lo Stato e le autonomie sia costituita dalla leale collaborazione e non dalla rivendicazione pregiudiziale in un senso o nell’altro”.