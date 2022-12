Consiglio d’Europa: un sito web a disposizione della società civile per rafforzare la collaborazione su diritti umani, democrazia e giustizia

(Foto Consiglio d'Europa)

“Unitevi a noi per costruire un’Europa migliore”, questo l’appello lanciato dal Consiglio d’Europa alle organizzazioni non governativi e agli enti della società civile. Il loro contributo, spiega una nota da Strasburgo, è un elemento importante nella missione del Consiglio d’Europa “per costruire un futuro basato sui diritti umani, la democrazia e la giustizia” e il loro coinvolgimento “è cresciuto negli anni” fino a trovare un riconoscimento del ruolo “grazie a misure concordate dagli Stati membri”. Ora il Consiglio, per facilitare la collaborazione tra la società civile e questa organizzazione internazionale, ha lanciato un sito web che contiene le informazioni necessarie per riuscire a orientarsi nella complessità di questa istituzione. Spiega una nota del Consiglio che ci sono “molti modi in cui la società civile e le Ong – in particolare le Ong internazionali – possono essere coinvolte”: partenariati effettivi, scambio di informazioni con diversi organismi come la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Commissario per i diritti umani, contribuire al lavoro degli organismi di controllo mentre svolgono il loro lavoro in diversi Paesi. Sul sito vengono descritti i modi in cui i difensori dei diritti umani possono cercare aiuto se sono minacciati, ma anche indicazioni sulle risorse disponibili.