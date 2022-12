Diocesi: Brescia, mons. Tremolada rientrerà domenica 8 gennaio

Se il percorso terapeutico proseguirà anche in queste settimane come nelle precedenti, il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada rientrerà in diocesi domenica 8 gennaio, nella Festa del Battesimo di Gesù, e riprenderà a tutti gli effetti il suo ministero. A darne notizia è oggi il settimanale diocesano “La Voce del popolo” ricordando in un articolo pubblicato sul proprio sito web che “sono trascorsi più di 4 mesi dal trapianto di midollo osseo a cui è stato sottoposto il vescovo Pierantonio Tremolada e anche gli ultimi controlli hanno confermato il completo attecchimento e l’assenza di segni di malattia”. “Le condizioni generali del paziente – secondo quanto comunicano i medici che l’hanno avuto in cura in questi mesi – sono buone e la ripresa dai postumi dell’intervento sta proseguendo secondo le previsioni. Monsignor Tremolada continua i periodici controlli in Day Hospital da parte dell’équipe del Centro Trapianti dell’Ospedale San Gerardo di Monza”.

Il vescovo proseguirà nelle prossime settimane il periodo di convalescenza presso l’abitazione dei suoi familiari a Lissone dove trascorrerà le festività natalizie. Al momento è previsto che lunedì 9 gennaio, alle 12, mons. Tremolada incontri presso il Salone dei vescovi la Curia diocesana e la stampa bresciana. Mentre domenica 15 gennaio, alle 15.30 in cattedrale, presiederà una celebrazione eucarestia di ringraziamento.