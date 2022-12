Diocesi: San Severo, apre domani il “presepe vivente” all’istituto Suore Sacramentine

Apre domani, mercoledì 7 dicembre, il grande “Presepe Vivente” di San Severo (Foggia). Anche quest’anno è stato allestito presso l’Istituto comprensivo paritario Suore Sacramentine e sarà animato da alunni e genitori insieme ad alcune ditte artigianali e aziende del territorio. L’appuntamento è per le 18.30 negli spazi esterni della struttura scolastica di via San Marco Evangelista.

Sarà possibile visitare la capanna con la Sacra Famiglia, incontrare i Re Magi e recarsi nelle botteghe di personaggi tradizionali come il casaro, il falegname, il fabbro, il verdumaio, la lavandaia, la ricamatrice e il fornaio. In altri stand, sarà poi possibile acquistare alcuni prodotti enogastronomici, tra cui le frittelle tradizionali “scorpelle”, dolciumi, biscotti e pizzette. In programma anche una coreografia realizzata dagli allievi del corso di ballo del Campus invernale organizzato dall’Istituto e l’esibizione dei due cori “Bianche voci” e “Le piccole voci di Natale”, composti sempre dagli studenti. Sono stati invitati all’inaugurazione il vescovo di San Severo, mons. Giovanni Checchinato, e il sindaco della città, Francesco Miglio. Sabato scorso, in occasione dell’evento “Sabato di Quartiere” e dell’Open Day dell’Istituto Suore Sacramentine, a cui hanno partecipato molte famiglie di San Severo, erano già state inaugurate la “Casa di Babbo Natale” e la “Casa degli Elfi” nei locali interni della scuola. Il “Presepe Vivente”, che ha anche ricevuto il patrocinio dal comune di San Severo, potrà essere visitato domani 7 e giovedì 8 dicembre, dalle 18.30 alle 22.