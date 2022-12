Immacolata: Acli Roma, presenti in piazza di Spagna per l’omaggio del Papa. Al via il contest “Il presepe che serve”

Come da tradizione, anche i nuclei aziendali delle Acli di Roma di Cotral-Atac, Acea, Inps, Inpdap saranno a piazza di Spagna il prossimo 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, per rendere omaggio alla statua delle Madonna. Sarà presente anche una delegazione delle Acli di Roma, guidata dalla presidente Lidia Borzì. Verrà poi atteso l’arrivo di Papa Francesco, che renderà il proprio omaggio alla Madonna, alle 16, accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis e dalle autorità civili.

Inoltre, sempre in occasione dell’8 dicembre, le Acli di Roma e provincia, in collaborazione con la Fap Acli di Roma, il Cta di Roma e il Circolo Acli Padre G. Molinari di Cecchina, lanciano anche la III edizione dell’iniziativa “Il presepe che serve”. A partire proprio dal giorno della Festa dell’Immacolata Concezione, infatti, sarà possibile partecipare pubblicando un breve video per mostrare il proprio presepe domestico, realizzato in famiglia, promuovendo così i valori simbolici e culturali racchiusi nella rappresentazione della Natività. Sarà possibile pubblicare il video sulla pagina Facebook @presepecheserve, oppure inviandolo alla mail comunicazione@acliroma.it. Ci sarà tempo fino al 6 gennaio 2023. Possono partecipare persone fisiche, enti, associazioni, scuole, parrocchie o aziende, che gareggeranno in due categorie differenti: “singoli” e “gruppi”. Il concorso prevede un premio per i primi tre classificati in entrambe le categorie. “Quest’anno – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – vogliamo affidare all’Immacolata Concezione una preghiera per la pace. Un pensiero particolare va anche a tutte le famiglie che a causa della crisi energetica e il caro vita sono sempre più povere e vivono una quotidianità sempre più problematica che a Natale morde ancora di più”.