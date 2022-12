Ucraina: Onu, dal 24 febbraio al 4 dicembre 6.702 morti e 10.479 feriti. 424 i minori che hanno perso la vita

Dal 24 febbraio al 4 dicembre 2022, l’invasione russa sul territorio ucraino ha colpito 17.181 persone in Ucraina: 6.702 morti e 10.479 feriti. È l’ufficio dell’alto commissario Onu per i diritti umani a fare “il punto” sulla stima dell’altissimo costo di vite umane che la guerra sta determinando.

In un comunicato, giunto oggi al Sir dall’ufficio delle Nazioni Unite, emerge che nel dettaglio le persone uccise, su un totale di 6.702 vittime, siano 2.626 uomini, 1.794 donne, 174 ragazze e 212 ragazzi, oltre a 38 bambini e 1.858 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. In totale sono 424 i minori che hanno perso la vita fino ad oggi in questa guerra. Riguardo invece ai feriti, su un totale di 10.479 persone, 2.273 sono uomini, 1.628 donne, 217 ragazze e 308 ragazzi, oltre a 250 bambini e 5.803 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. Sono le regioni di Donetsk e Luhansk a registrare il numero più alto di vittime con un totale complessivo di 3.978 morti e 5.452 feriti per un totale di 9.430 vittime. L’ufficio OHCHR rileva inoltre che sul territorio controllato dal governo si contano 7.395 vittime (3.511 morti e 3.884 feriti) mentre sul territorio controllato dalle forze armate russe e dai gruppi armati affiliati ci sono state 2.035 vittime (467 morti e 1.568 feriti). Si sono registrate vittime anche in altre regioni dell’Ucraina: la città di Kyiv e Cherkasy, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kyiv, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi, Poltava, Rivne, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, e regioni di Zhytomyr. In queste aeree, le vittime sono 7.751 (2.724 morti e 5.027 feriti). La maggior parte dei civili morti e feriti registrati sono state vittime di armi esplosive con effetti su vasta area, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante, sistemi di razzi a lancio multiplo, missili e attacchi aerei.

L’ufficio dell’alto commissario Onu per i diritti umani ritiene, però, che le cifre effettive siano notevolmente più elevate, poiché la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui si sono svolte intense ostilità, è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma. Dal 1° al 30 novembre 2022, l’Ufficio Onu ha registrato 688 vittime civili in Ucraina: 162 uccisi (51 uomini, 35 donne, 3 ragazze, 5 ragazzi, oltre a 3 bambini e 65 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto); e 526 feriti (135 uomini, 86 donne, 9 ragazze, 15 ragazzi, oltre a 8 bambini e 273 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto). Il 93% è rimasto vittima a seguito di armi esplosive con effetti ad ampia area. Il 7% (pari a 9 morti e 39 feriti) invece a seguito di mine e residuati bellici esplosivi.