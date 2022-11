Diocesi: Firenze, il menù della solidarietà di sei chef fiorentini servito ieri sera alla mensa di San Francesco

Polpette di lampredotto con maionese allo zenzero e insalata di cavoli e broccoli, un risotto pre match rigorosamente viola, un cacciucco di ceci, la lingua al pepe verde, la caponata in agrodolce in versione invernale e, come dessert, ganache al cioccolato. È il menù della solidarietà ideato da sei chef fiorentini, amici delle mense popolari gestite da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze: Francesco Carzoli dell’Osteria Pratellino, Duccio Pistolesi cuoco di ACF Fiorentina, Paolo Gori della Trattoria Da Burde, Gabriele Andreoni de L’oste Trattoria Italiana, Carlo Mazzola cuoco Caritas e Luigi Bonadonna di The Stellar. L’intero menù, dall’antipasto al dolce e al vino offerto da Ruffino, è stato servito ieri sera durante la cena organizzata da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze alla mensa di San Francesco in piazza Santissima Annunziata, per i sostenitori e le aziende partner del progetto ‘La Spesa che vale’ (www.laspesachevale.it), l’iniziativa che permette a chi vuole sostenere il servizio della mensa popolare di farlo attraverso una spesa online solidale. All’organizzazione della serata ha collaborato anche l’istituto alberghiero “Aurelio Saffi” di Firenze: 10 studenti sono stati impegnati in sala e altri 6 in cucina nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. “Con questo ricettario della solidarietà, vogliamo ringraziare tutti i cittadini, le aziende, le istituzioni, gli operatori, i volontari e i cuochi che sono al fianco della Fondazione per fornire un servizio agli ospiti delle mense: persone di ogni età che non hanno da mangiare, chi è costretto a fuggire dal proprio paese, chi non ha un posto dove andare, chi è solo e fragile. Nelle mense di via Baracca, di San Francesco in piazza Santissima Annunziata e in quelle di quartiere, chi è in difficoltà trova non solo un pasto caldo ma anche ascolto e una mano tesa, in un ambiente familiare e accogliente” afferma Vincenzo Lucchetti presidente Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Le ricette sono pubblicate sul sito della Fondazione www.fondazionesolidarietacaritas.it e possono essere scaricate al link https://bit.ly/chefsolidali