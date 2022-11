Solidarietà: galà di beneficenza a Roma a favore del Bambino Gesù, dell’associazione Mani Bianche e dei bambini afghani e ucraini

Un galà di beneficenza in favore della Fondazione “Bambino Gesù Onlus”, dell’associazione onlus “Mani Bianche Roma” e dell’obiettivo internazionale “Portare soccorso ai bambini afghani e ucraini”, in partenariato con I’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati. Si è svolto nella serata di sabato 12 novembre ed è stato organizzato dall’Associazione Amitié sans frontières Roma (Asf Roma) nella cornice di Casina di Macchia Madama. Si tratta di un evento annuale all’insegna della filantropia, che coinvolge un pubblico attento e sensibile proveniente dal mondo dell’imprenditoria, politica, cultura e spettacolo, per sostenere i progetti locali ed internazionali individuati da Asf Roma. Ospite d’eccezione è stato il cantante Michele Zarrillo, che si è esibito con un repertorio delle sue canzoni più amate. Insieme al cantautore Michele Zarrillo si è esibito il Coro Mani Bianche, diretto dalla psicoterapeuta Mimma Infantino, presidente dell’associazione onlus Mani Bianche Roma, a cui saranno devoluti parte dei fondi raccolti durante la serata charity. Il coro ha interpretato la canzone “L’elefante e la farfalla” di Michele Zarrillo nella Lis (Lingua dei segni italiana). L’Associazione internazionale a scopo umanitario, “Amitié sans frontières”, condivide i principi fondatori “Justice, tolèrance, amitié” ed è il primo club di servizio nato in Europa, nel Principato di Monaco, per volontà di Madame Régine Vardon West la quale dal 1991, spende le proprie energie per diffonderne lo sviluppo sotto la presidenza d’onore del Principe Sovrano Alberto II di Monaco. Nel luglio del 1997 è nata “Amitié sans frontières” Italia con lo scopo di coordinare i club italiani.