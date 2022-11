G20: Usa, Ue e Indonesia sostengono il partenariato per infrastrutture e investimenti globali. Biden, “colmare bisogni dei Paesi a basso reddito”

“Oggi l’Indonesia, gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno ospitato congiuntamente un evento sul partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii) a margine del vertice dei leader del G20, in cui abbiamo ribadito il nostro impegno comune a rafforzare i partenariati globali per investimenti di alto livello in infrastrutture sostenibili, trasparenti e di qualità nei Paesi a basso e medio reddito”. In linea con il tema del G20 per il 2022, “Recover Together, Recover Stronger”, l’evento – si legge in una nota congiunta – “ha evidenziato i modi in cui le nazioni del G20 stanno investendo insieme e investendo di più per affrontare le sfide che il mondo deve affrontare oggi”. Il presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno rilasciato la seguente dichiarazione, che prosegue così: “una infrastruttura di qualità è fondamentale per i risultati di sviluppo dei Paesi, le catene di approvvigionamento globali, la sicurezza economica e nazionale, la salute e il benessere del pianeta e delle persone in tutto il mondo. Ecco perché al vertice dei leader del G7 di giugno in Germania, i leader hanno lanciato Pgii e hanno annunciato l’intenzione di mobilitare 600 miliardi di dollari per investimenti infrastrutturali globali entro il 2027. L’evento collaterale di oggi ha dimostrato l’importanza delle partnership nella ricerca di infrastrutture di qualità tra i membri del G20. I co-conduttori e partecipanti – tra cui Argentina, Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Repubblica di Corea, Senegal e Regno Unito – hanno annunciato nuovi progetti e nuove forme di collaborazione per investimenti in settori chiave come clima e transizione energetica, connettività digitale, salute e sicurezza sanitaria, istruzione e parità di genere e trasporti”.

Il presidente degli Stati Uniti Biden ha dichiarato: “la Partnership for Global Infrastructure and Investment riunisce partner, dai governi al settore privato e oltre, per fornire risultati concreti alle persone di tutto il mondo, anche qui in Indonesia. Oggi, i leader del G20 hanno sottolineato l’importanza di investire insieme e investire maggiormente per soddisfare l’enorme bisogno di migliori infrastrutture nei Paesi a basso e medio reddito di tutto il mondo, e diamo il benvenuto a tutti coloro che condividono questa visione affinché si uniscano ai nostri sforzi”.