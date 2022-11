Diocesi: Rossano-Cariati, mons. Aloise celebra Giornata di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

In occasione della Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili che si terrà il prossimo 18 novembre, l’Arcidiocesi di Rossano Cariati, grazie all’ufficio diocesano diretto da Igino Romano, ha promosso per quella data un momento di preghiera guidato dall’arcivescovo mons. Maurizio Aloise, nella Cattedrale di Maria Santissima Achiropita. L’arcidiocesi esprime anche “gratitudine che il Servizio Nazionale per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Cei abbia scelto quale icona distintiva della giornata a carattere nazionale, la XII Tavola illustrata del Codex Purpureus Rossanensis raffigurante la parabola del Buon Samaritano e che rappresenta proprio il gesto del prendersi cura dell’altro”.