Gazzetta d’Alba: Alba, 21 novembre presentazione del libro “Osterie della tradizione, tra Langa, Roero, Monferrato, Tortonese”

In occasione dei 140 anni di Gazzetta d’Alba, settimanale d’informazione del gruppo San Paolo, sarà presentato lunedì 21 novembre (ore 18), presso il teatro sociale Giorgio Busca di Alba, il volume di Luciano Bertello “Osterie della tradizione, tra Langa, Roero, Monferrato, Tortonese” (ed. St Pauls international). Alla presentazione, promossa in collaborazione con Banca d’Alba interverranno Giorgio Calabrese e gli chef Massimo Camia, Enrico Crippa, Walter Ferretto, Anna Ghisolfi e Davide Palluda. Protagoniste dell’opera la tradizione gastronomica, le storie familiari e le antiche ricette che hanno reso il territorio meta di milioni di turisti da tutto il mondo. Luciano Bertello si è laureato con una tesi di ricerca sul Roero contadino tra le due guerre mondiali: ha poi approfondito i temi relativi al paesaggio agrario e alla civiltà contadina, diventando uno dei più apprezzati ricercatori del territorio.

Gazzetta d’Alba è stato fondato il 3 giugno 1882: da allora porta nelle case le informazioni sugli avvenimenti locali e affronta problemi sociali, politici, religiosi e culturali. Il periodico copre il territorio di Alba, Bra, Langhe, Roero, guardando anche all’Astigiano. La foliazione media è di 64 pagine, dense di notizie provenienti da ogni territorio e dalle due città principali, Alba e Bra, inchieste, reportage, avvenimenti culturali e di evasione, sport. Periodico della diocesi di Alba, Gazzetta ha una redazione di otto giornalisti professionisti e una rete di collaboratori capillare, che conta circa una sessantina di persone dai diversi paesi dell’area. Il suo valore si è ormai affermato anche sul Web, con oltre 12 milioni di pagine viste l’anno, e attraverso i social, Facebook (quasi 48mila follower), Instagram, Twitter. Il direttore responsabile è don Giusto Truglia, la condirettrice Maria Grazia Olivero. Il fatto che il beato Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paolina, abbia iniziato nel 1913 con Gazzetta d’Alba la sua attività editoriale rende il giornale particolarmente caro alla Società San Paolo, che in questo caso mantiene il suo impegno nel locale, nonostante abbia orientato le sue strategie multimediali in un apostolato di livello nazionale e internazionale.