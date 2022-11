G20: Von der Leyen (Ue), “dobbiamo porre fine a questa guerra”. Impegno per la sicurezza alimentare globale

Von der Leyen al G20 di Bali (Foto SIR/European Commission)

“Caro presidente indonesiano Widodo, colleghi… dobbiamo porre fine a questa guerra. La guerra della Russia non solo è ingiustificata, non provocata e illegale, ma sta causando immense sofferenze in Ucraina e danni all’economia globale”. Così ha esordito Ursula von der Leyen alla sessione del vertice G20 dedicata alla sicurezza alimentare ed energetica. “Come molti attorno a questo tavolo, l’Ue condanna questa guerra. E il G20 deve ora lavorare insieme per affrontare le gravi conseguenze globali della guerra”. Von der Leyen ha poi sottolineato due punti. “Innanzitutto, la crisi alimentare. L’Ue sta facendo tutto il possibile per alleviare la situazione. E giusto per rimettere le cose in chiaro: non sono previste sanzioni su prodotti agroalimentari e fertilizzanti. Sosteniamo l’iniziativa per i cereali del Mar Nero mediata dal segretario generale Guterres e dal presidente Erdoğan. Inoltre, nell’Unione europea, abbiamo istituito percorsi alternativi per portare i prodotti agroalimentari fuori dall’Ucraina, che chiamiamo Solidarity Lanes. Da maggio, più di 15 milioni di tonnellate sono state esportate attraverso queste rotte e stiamo aumentando ulteriormente la loro capacità”. La presidente aggiunge: “stiamo aumentando il nostro aiuto globale per la sicurezza alimentare di altri 210 milioni di euro, quindi stiamo mobilitando fino a 8 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per l’assistenza alimentare e per aumentare la produzione alimentare locale”.