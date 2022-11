Terra Santa: Tabgha, un Messa per tre ricorrenze

Una Messa per ricordare tre anniversari: a celebrarla lo scorso 12 novembre è stata la comunità monastica maschile e femminile di Tabgha, luogo santo dove si commemora la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tre le date chiave ricordate, come riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme, i 40 anni della ricostruzione della Chiesa, i 20 anni della Pilgerhaus (casa per i pellegrini) e i 10 anni del nuovo monastero di Tabgha. La liturgia è stata presieduta da mons. Rafic Nahra, Vicario patriarcale per Israele, davanti a rappresentanti di diverse congregazioni e comunità religiose, di associazioni tedesche, studenti dell’abbazia della Dormizione e molti cristiani locali, in particolare di Nazareth. Parlando del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci il vicario ha ricordato che “Gesù può provvedere oggi a tutte le nostre necessità. Ma si aspetta anche che siamo uomini e donne di fede. Quando preghiamo siamo invitati a riporre la nostra fede in Dio e a non abbandonarci all’ansia – come spesso tendiamo a fare”.