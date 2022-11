Diocesi: Teramo, il volontariato incontra venerdì il missionario don Nembrini per parlare di povertà e nuovi bisogni

(foto Csv Abruzzo)

È in programma per venerdì 18 novembre, alle ore 18,30, nella sede del Parco della Scienza di Teramo l’incontro dal titolo “Mossi dalla carità”, con la partecipazione di don Eugenio Nembrini, già missionario in Kazakistan e responsabile di Comunione e liberazione di Roma e Lazio. L’appuntamento è promosso dal Centro servizi per il volontariato Abruzzo, e prevede gli interventi di Antonio Dionisio per il Banco alimentare dell’Abruzzo, Anna D’Eustacchio per la Caritas diocesana di Teramo-Atri, Pierluigi Recchia di Fondazione Anffas Onlus Teramo, Paolo Massacesi del Centro di accoglienza Dono di Maria, Giuseppina Bizzarri del Gruppo volontariato vincenziano di Teramo, e Serafino De Sanctis del Banco di solidarietà di Teramo. “Il volontariato ha bisogno di riconoscere nell’incontro con l’altro qualcosa di importante per sé, ciò che lo muove, altrimenti nel tempo si accusa una stanchezza che perde il suo senso”, sono le parole di Casto Di Bonaventura, presidente del Csv Abruzzo, riportate nel comunicato, “È questo il motivo dell’incontro che abbiamo organizzato, per riflettere, insieme ad altri, e con il sostegno di un testimone qualificato, su ciò che muove paragonandoci sull’esperienza”.