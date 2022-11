Diocesi: Cosenza, 5° corso Chiese Aperte per volontari delle parrocchie

“Sulle tracce dei percorsi artistici locali in diocesi”. Questa la piattaforma di lavoro per i volontari delle parrocchie che vorranno partecipare al 5° corso Chiese Aperte organizzato dall’Ufficio Beni Culturali della diocesi di Cosenza – Bisignano, dal Settimanale “Parola di Vita” e dall’Associazione “Madonna del Rosario onlus”, partner del progetto. A collaborare anche Radio Hit Marzi e il giornale online Savuto Web. “Il corso – si legge in un comunicato stampa – è finanziato con i fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa Cattolica. I percorsi che faranno i volontari toccheranno l’arte florense, il barocco roglianese, l’arte cappuccina e alcuni aspetti della pittura locale religiosa”. Si potranno iscrivere gratuitamente i volontari dai 17 anni compiuti in su che svolgono o svolgeranno attività di accoglienza e di volontariato nelle diverse comunità ecclesiali. Il percorso formativo e i laboratori si terranno nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile ma anche in maniera itinerante in alcuni siti individuati nelle fornaie. Il 27 novembre dalle 15.30 le iscrizioni e la presentazione del Corso. Come primo appuntamento, alle 17 dello stesso giorno, la partecipazione all’inaugurazione della mostra sulla “Comunicazione & Chiesa. Raccontare la fede” in occasione degli 800 anni della Cattedrale. Sarà presente anche l’amministratore apostolico mons. Giuseppe Piemontese.