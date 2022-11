Diocesi: Fidenza, il 18 novembre Veglia di preghiera per le vittime, i sopravvissuti agli abusi e le persone vulnerabili

Venerdì̀ 18 novembre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo in Fidenza avrà luogo la veglia di preghiera per le vittime, i sopravvissuti agli abusi e le persone vulnerabili. Il titolo della veglia, “Dal dolore alla consolazione”, prende spunto dal salmo 147: “Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite”. A guidare la veglia di preghiera e a presiedere la celebrazione sarà̀ il Vicario per la pastorale don Marek Jaszczak. Per l’occasione l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi, in accordo con il Vescovo, mons. Ovidio Vezzoli, ha diffuso a tutti i sacerdoti, i religiosi e i diaconi la preghiera dei fedeli e la preghiera per la Giornata preparate dal servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei con la proposta di utilizzo durante le celebrazioni festive dei giorni 19 e 20 novembre.