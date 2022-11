Diocesi: Conversano-Monopoli, il 17 novembre incontro sull’alimentazione sostenibile

Il piacere del cibo, il gusto, la gastronomia e salvaguardia dell’ambiente: di questo e altro si parlerà nel corso dell’incontro organizzato dall’Associazione Giovanni Paolo II che si terrà, giovedì 17 novembre, alle 19,00 nella Chiesa matrice di Polignano a mare. Nel corso della serata, don Michele Petruzzi, direttore Caritas diocesana Conversano–Monopoli, don Gaetano Luca, Arc. Parrocchia S.M. Assunta, Vito Carrieri, agronomo e sindaco di Polignano a mare e Fabio Oliva discuteranno con Pasquale Pellegrini, autore di ‘Salviamo il mondo a tavola’ (Città nuova), su come affrontare la tutela dell’ambiente attuando un corretto comportamento a tavola. Salvare il mondo a tavola non è uno slogan, secondo Pellegrini, ma un processo pedagogico e di responsabilità civile nel quale ciascuno può essere protagonista di scelte importanti per la tutela del pianeta. Nel sottotitolo del libro si legge, infatti, ‘guida a un’alimentazione sana e sostenibile’.