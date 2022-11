Dottrina Sociale: Ucid Giovani, confronto sulla sussidiarietà con il Ministro Abodi

Nell’Anno Europeo dei Giovani e nell’ambito della XII Edizione del Festival della Dottrina Sociale di Verona che si svolge a Verona dal 24 al 27 novembre prossimi, il Movimento Giovani Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Nazionale ha organizzato una tavola rotonda con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dal titolo “Verso una sussidiarietà generazionale, le politiche pubbliche e l’impresa giovane nel nuovo scenario del PNRR”. All’incontro, che si svolgerà venerdì 25 novembre (ore 15.00) presso la Sala Blu del Palaexpo VeronaFiere a Verona, oltre al Ministro per lo Sport e i Giovani, parteciperanno anche i giovani di Federmanager, Confindustria e Coldiretti, il professor Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione Europea e Francesco Augurusa, vicepresidente Ucid Giovani e coordinatore del progetto nazionale Virtus Lab, nato per affrontare il dramma della disoccupazione giovanile. “Parlare di sussidiarietà generazionale – sottolinea Benedetto Delle Site, presidente nazionale Ucid Giovani – significa dare maggiore voce alle generazioni più interessate dall’impatto dei problemi attuali rispetto alle generazioni che tutto sommato ne sono lontane. Il PNRR genererà altro debito sulle spalle della nostra e delle successive generazioni, ma i giovani in questa fase sono in grado di esprimere una visione di respiro lungo, che serve a tutto il Paese”.