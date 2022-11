Libri: Roma, il 16 novembre la presentazione dell’audiolibro “Sintomi di felicità”, con la voce narrante di Neri Marcorè

“19 luglio 2006. Sveglia dopo una serata passata all’anfiteatro di Fiesole. C’era Gianni Schicchi, un’opera di Puccini, il mio compositore preferito. Apro gli occhi, l’aria che si respira sembra uscita da un phon. Mi alzo, un capogiro. Ricado sul letto. Mi tocco la mano destra, un formicolio incredibile. Gamba destra, lo stesso. Parte destra del viso, idem. Lì finisce la mia prima vita e inizia la seconda. Mi chiamo Marco, ho 37 anni e faccio il cantante lirico”. Sono le prime righe del libro autobiografico “Sintomi di Felicità”, che verrà presentato mercoledì prossimo, 16 novembre, a Roma (ore 18, Spazio Sette Libreria , in via dei Barbieri 7), in versione audiolibro. Nel volume – si ricorda in una nota – il tenore Marco Voleri racconta come la sua malattia, la sclerosi multipla, abbia non solo cambiato la sua vita, portandolo a vivere una sorta di seconda esistenza, ma soprattutto sia diventata una sfida da affrontare e da vincere ogni giorno, per conquistare la propria felicità. Il volume, edito in versione aggiornata da Castelvecchi editore nel 2021 esce ora come audiolibro, con la voce narrante dell’attore Neri Marcorè. “È stato divertente e interessante – spiega Neri Marcorè – realizzare l’audiolibro tramite la lettura di ‘Sintomi di Felicità’ e conoscere la storia personale del suo autore Marco Voleri, giovane cantante lirico, che improvvisamente si trova a dover convivere con una malattia che sarà per sempre con lui. Il racconto si fa ora commovente, ora comico, tra aneddoti di vita e riflessioni profonde, sempre con lo spirito positivo di chi affronta un percorso complicato con ironia e intelligenza, rivoltando gli ostacoli in opportunità positive”. “Questo progetto – continua Marcorè – abbraccia due temi che mi stanno molto a cuore: la volontà di andare avanti con tenacia e coraggio nonostante una patologia grave come la sclerosi multipla ed il sostegno ad una realtà preziosa come quella della Lega del Filo d’Oro, alla quale sono legato da parecchi anni grazie all’amico Renzo Arbore che ha voluto coinvolgermi. È alle attività di quest’importante Fondazione che verrà devoluto il ricavato della vendita del libro. Grazie quindi a chi vorrà acquistarlo e pubblicizzarlo. Buon ascolto!”. I proventi delle vendite saranno devoluti alla Lega del Filo d’Oro Onlus, di cui Marcorè è testimonial.