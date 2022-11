Comunicazione: WeCa, online un tutorial su Mastodon come “alternativa a Twitter”

“Mastodon: un’alternativa a Twitter?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di domani, mercoledì 16 novembre 2022, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Canton presenta Mastodon il social network “libero, open-source e decentralizzato” nato come alternativa a Twitter. Nato nel 2016, negli ultimi mesi – e ancor di più nelle ultime settimane, dopo la discussa acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk – Mastodon sta registrando una forte crescita. “Se per Twitter la porta di accesso ai cinguettii è unica per tutti – verrà spiegato nel Tutorial – Mastodon è una rete decentralizzata: questo significa che esistono centinaia di server diversi in tutto il mondo divisi per territorio o per tematica”. Una rete aperta e integrata “all’interno della nostra istanza noi potremo scrivere, dialogare, rilanciare e rispondere anche con tutti gli iscritti di tutte le altre istanze”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’. Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.