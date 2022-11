Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime dell’attentato in Turchia

“Profondamente rattristato nell’apprendere della perdita di vite causata dall’esplosione ad Istanbul domenica”, il Papa invia le sue “sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che sono morti”. È quanto si legge nel telegramma, in inglese, inviato da Francesco – tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, al nunzio apostolico in Turchia, mons. Marek Solczyński. “Assicurando ai feriti e a coloro che sono nel lutto per i propri cari la sua spiritual vicinanza”, il Papa auspica inoltre che “nessun atto di violenza scoraggi gli sforzi del popolo della Turchia per costruire una società basata sui valori della fraternità, della giustizia e della pace”.