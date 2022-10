Università: Roma, il 6 ottobre all’Istituto Giovanni Paolo II lezione inaugurale della “Caring School”

“Convivenze creative. Vita familiare, agire collaborativo e trasformazioni sociali”. Questo il titolo della lezione inaugurale della Caring School dedicata a Cura e innovazione sociale promossa dall’Istituto Jp2 in collaborazione con la Caritas di Roma e la Cei. L’incontro – informano i promotori – è in programma per giovedì prossimo, 6 ottobre, alle ore 16 nell’auditorium dell’Istituto Giovanni Paolo II e vedrà come relatori Guillaume Le Blanc, direttore del Laboratorio sui Cambiamenti Politici e Sociali dell’Università di Parigi Diderot e Fabienne Brugère, presidente dell’Università di Parigi Lumières. Il pomeriggio, introdotto dal preside Philippe Bordeyne e moderato da Pier Davide Guenzi, vedrà anche la presentazione della scuola di formazione da parte di Vincenzo Rosito – direttore dei corsi del Jp2 – e della vicepreside Milena Santerini. Sarà disponibile la traduzione simultanea dal francese all’italiano durante la lezione dei professori Le Blanc e Brugère, tramite Zoom e il link collegato. La conferenza verrà trasmessa in diretta sui profili youtube e facebook dell’Istituto. Guillaume Le Blanc, scrittore e filosofo, è autore di una ventina di libri tradotti in molte lingue e ha insegnato filosofia nelle università di Parigi e di Bordeaux. Originaria di Nevers, Fabienne Brugère si occupa soprattutto di estetica e filosofia dell’arte, storia della filosofia moderna, filosofia morale e politica, femminismo e filosofia anglo-americana. E’ stata vicepreside delegata alle relazioni internazionali dell’Università di Bordeaux-Montaigne. “Immaginare, progettare e accompagnare le nuove reti della cura”: questi gli obiettivi della Caring School promossa dall’Istituto Jp2 in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei e la Caritas diocesana di Roma. Il corso è pensato, in particolare, per gli operatori e i responsabili dei servizi sociali e sociosanitari come dirigenti e responsabili nel campo delle associazioni professionali e di categoria, operatori e responsabili degli uffici diocesani di pastorale familiare, sociale e del lavoro, volontari della Caritas e di altre realtà del terzo settore e dell’associazionismo orientato ai servizi di prossimità, ma anche amministratori locali e consulenti nel campo delle politiche sociali, responsabili e membri di associazioni familiari e movimenti laicali e congregazioni religiose impegnate nel campo della cura e della promozione sociale. La Caring School prevede 6 incontri mensili – fruibili sia in presenza che online – che si svolgeranno il sabato dalle 9.30 alle 17.30 e prenderanno il via il 19 novembre. Le iscrizioni si possono effettuare fino alla fine di ottobre sul sito.