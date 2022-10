Diocesi: Acerra, domani riapre il santuario di Sant’Angelo a Palombara con la messa del vescovo Di Donna

Con la celebrazione eucaristica che il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, presiederà nel pomeriggio di domani, giovedì 6 ottobre, riaprirà al culto il santuario di Sant’Angelo a Palombara in San Felice a Cancello (Ce). La celebrazione solenne, che avrebbe dovuto tenersi già la scorsa settimana ma è stata posticipata a causa dell’allerta meteo, prenderà il via alle 17 e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della diocesi di Acerra. La diocesi informa che sarà possibile raggiungere il santuario anche con le navette, che alle 15.30 partiranno dall’Area Mercato (via Clemente Iadaresta) in San Felice a Cancello.