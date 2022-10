Cammino sinodale: Rossano-Cariati, il 17 ottobre convegno diocesano. Mons. Aloise, “condividere gioie e speranze, tristezze ed angosce”

(foto diocesi Rossano-Cariati)

È in programma per lunedì 17 ottobre, dalle 15 nel Cinema Metropol dell’area urbana di Corigliano, il convegno diocesano che, all’inizio dell’anno pastorale della diocesi di Rossano-Cariati, vuole discutere dei passi che condurranno al secondo anno del Cammino sinodale, guardando all’opportunità offerta dai “Cantieri di Betania”. Relatrice principale sarà Giuseppina De Simone, membro del Comitato nazionale per il Cammino sinodale delle Chiese in Italia, mentre la lectio divina sarà a tenuta da don Luigi Lavia e la presentazione del quarto cantiere a cura di don Giuseppe Straface, moderatore dei lavori don Pietro Madeo. “In comunione con la Chiesa universale, che attenta alla voce dello Spirito santo, sta vivendo il Cammino sinodale, ci poniamo in sintonia con le indicazioni fornite dalla Conferenza episcopale italiana che, a partire dall’icona biblica di Betania, chiede a ogni diocesi di avviare alcuni ‘cantieri’ in cui l’ascolto di tutte le realtà presenti nei territori possa caratterizzare, come è stato nel primo anno del Sinodo, la vita delle comunità ecclesiali”. Sono queste le parole di mons. Maurizio Aloise, vescovo di Rossano-Cariati, che nel suo messaggio invita ad un’ampia partecipazione ai lavori: “Cercheremo, quindi, di condividere ‘le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce’ (GS, 1) di una umanità che, mai come in questa fase della sua storia, ha bisogno di fratelli e sorelle che si prendano cura di lei”. Il convegno è rivolto a tutti: sacerdoti, religiosi e religiose, laici impegnati nella catechesi, nell’insegnamento della religione, nell’annuncio e nel servizio della carità, operatori pastorali, membri degli organismi di partecipazione e delle confraternite, aggregazioni laicali, gruppi o movimenti come anche ad ogni persona interessata al cammino sinodale voluto per il rinnovamento della Chiesa locale e universale.