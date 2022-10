Comunicazione: i tutorial WeCa su Chiesa e digitale proposti anche con i “reel”

Torna da oggi l’appuntamento del mercoledì con i tutorial di WeCa-Associazione WebCattolici italiani, la rubrica settimanale di formazione video su Chiesa, comunicazione e digitale, giunta alla quinta stagione con 150 contributi. I nuovi video, disponibili su www.weca.it e sui canali social di WeCa, verranno proposti anche nel formato verticale dei “reel”. Il primo tutorial avrà come tema “Parrocchie e missionari all’estero: così Internet riduce le distanze”, e propone alcuni spunti su come le parrocchie possano impiegare le tecnologie digitali, per rafforzare i legami con i propri missionari e trasformare la corrispondenza social in uno strumento di animazione missionaria nel proprio territorio. Nei prossimi mesi verranno affrontati anche argomenti di natura più tecnica, da come reperire legalmente risorse gratuite come immagini, video e musiche rispettando il copyright fino a consigli su grafica e impaginazione, ma anche episodi su temi educativi, sulla governance della Rete, sulle novità circa una visione etica delle intelligenze artificiali e del Metaverso. Proseguiranno gli approfondimenti sui messaggi dei pontefici in occasione delle Giornate mondiali per le Comunicazioni sociali, quelli su Vangelo, evangelizzazione e preghiera a cura di don Paolo Padrini, e la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo mano integrale su attualità e magistero sociale.