Beato Giuseppe Toniolo: venerdì a Pieve di Soligo messa e cerimonia finale del Premio 2022

È n programma per venerdì 7 ottobre, a Pieve di Soligo, la cerimonia finale della settima edizione del concorso dedicato alla figura del beato Giuseppe Toniolo. Alle 19, in duomo, verrà celebrata la messa nel giorno anniversario della morte del beato; a presiederla don Andrea Dal Cin, vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali e presidente dell’Istituto Beato Toniolo. Alle 20,45 poi, nell’auditorium comunale Battistella Moccia, la cerimonia di premiazione del concorso, dedicato quest’anno al tema “Una cultura cristianamente ispirata al servizio dell’Italia e dell’Europa, per il bene comune, sull’esempio del pensiero e dell’azione del beato Giuseppe Toniolo”. Il Premio Giuseppe Toniolo è promosso da Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, diocesi di Vittorio Veneto, Pastorale sociale e del lavoro, l’Azione Cattolica diocesana e parrocchia di Pieve di Soligo, con il contributo della Città di Pieve di Soligo, il patrocinio della Provincia di Treviso e la collaborazione della rete Vite Illustri Pieve di Soligo (VIP).

La sezione “Pensiero” premia i lavori e le iniziative di carattere scientifico (tesi, pubblicazioni), divulgativo (articoli, approfondimenti) o culturale (eventi particolari, enti dedicati alla formazione) che costituiscono un contributo significativo alla diffusione dell’attualità del pensiero del Beato Toniolo in riferimento al tema annuale.

La sezione “Azione & Testimoni” premia persone/associazioni/espressioni sociali che si siano distinte per esemplarità e concretezza nell’impegno di promozione del valore della cultura cristiana come realtà fondamentale e costruttiva della vita buona della comunità.

La sezione “Giovani” è rivolta ai giovanissimi e giovani dai 15 ai 25 anni, che possono partecipare singolarmente o in gruppo scolastico, parrocchiale, associativo: premia il contributo che si distingua per pertinenza alla traccia, qualità e originalità, realizzato come elaborato scritto, ma anche video, opera artistica, brano musicale.