Economia sociale: Forum Terzo settore, il 13 e 14 ottobre a Roma convegno su ”Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie”

“Terzo settore protagonista dell’Economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie”. Questo il tema del convegno internazionale in programma per giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, a Roma, presso il Centro congressi Roma Eventi (piazza della Pilotta 4). L’evento, organizzato dal Forum nazionale del Terzo settore in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rientra nelle iniziative promosse nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Comitato di monitoraggio della dichiarazione di Lussemburgo sull’economia sociale del 2015, che riconosce nell’economia sociale una potente leva per la creazione di posti di lavoro e per l’innovazione sociale. “Il Forum Terzo settore – si legge in una nota – promuove un ampio confronto di due giorni, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, organizzazioni dell’economia sociale dei Paesi Ue, studiosi e attori della società civile, con l’obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione sull’evoluzione del sistema dell’economia sociale nel suo complesso, anche a livello europeo”. “L’Italia – ha sottolineato Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum – rappresenta un unicum nel panorama europeo per la vitalità e le peculiarità del Terzo settore, protagonista principale dell’economia sociale. Crediamo che il nostro Paese possa rappresentare un modello virtuoso da far conoscere il più possibile per sviluppare nuove esperienze di economia sociale sui territori, potenziare quelle già esistenti e diffondere i principi di sostenibilità, inclusione e prossimità che vi sono alla base”.

Per partecipare è necessario registrarsi attraverso il form online.