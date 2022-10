Romania: ricevuto dal patriarca ortodosso Daniel l’ambasciatore d’Italia Durante Mangoni. “Consolidare relazioni tra i due Paesi”

L’ambasciatore d’Italia in Romania, Alfredo Maria Durante Mangoni, è stato ricevuto questa mattina dal patriarca ortodosso Daniel, nella residenza patriarcale di Bucarest, informa un comunicato del Patriarcato ortodosso romeno. Durante la visita di presentazione, l’ambasciatore italiano ha rilevato che uno degli obiettivi del suo mandato è di continuare e consolidare le relazioni tra Romania e Italia sul piano economico, culturale e sociale. Inoltre, ha sottolineato che negli ultimi due decenni è cambiata in modo positivo la percezione del popolo italiano verso i romeni che sono in Italia, che sono diventati un esempio di integrazione. A sua volta, il patriarca Daniel, della Chiesa ortodossa romena, ha parlato del contributo dei romeni che vivono in Italia al progresso della società italiana e della buona collaborazione tra l’episcopio ortodosso romeno dell’Italia con la Chiesa cattolica italiana, ricordando anche le borse di studio ricevute dai romeni che studiano teologia in Italia. Nello stesso tempo, ha apprezzato l’impegno degli italiani che sono in Romania in vari progetti svolti a favore delle comunità locali. Il capo della Chiesa ortodossa romena ha sottolineando in particolare la promozione degli italiani in Romania di una cultura del volontariato, che spinge, soprattutto i giovani, all’altruismo e alla solidarietà, valori che sono in contrasto con l’individualismo della società attuale. Durante Mangoni è ambasciatore d’Italia a Bucarest dal luglio 2021.