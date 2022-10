Ue: Vor der Leyen (Commissione), proteggere le infrastrutture energetiche e investire in RePowerEu

(Strasburgo) “Nel portare avanti la nostra azione, due fattori restano fondamentali: agire in modo unitario e solidale”. Lo ha affermato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dinanzi alla plenaria del Parlamento a Strasburgo, aprendo un dibattito che impegna l’emiciclo per tutta la mattinata. “Dobbiamo proteggere i fondamenti della nostra economia, e in particolare il nostro mercato unico. È questa la forza dell’Unione europea. Ma senza una soluzione europea comune – ha messo in guardia – rischiamo la frammentazione. Perciò è necessario mantenere condizioni di parità per tutti nell’Unione europea”. Von der Leyen ha poi aggiunto che occorre proteggere meglio le infrastrutture critiche, con evidente riferimento agli attacchi ai gasdotti Nord Stream. “Per questo presenteremo un piano in cinque punti: in primo luogo, dobbiamo essere più preparati; quindi dobbiamo sottoporre le nostre infrastrutture a stress test. In terzo luogo, aumenteremo la nostra capacità di risposta attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione, anche per sostenere gli Stati membri nell’affrontare l’interruzione delle infrastrutture. Quarto punto: sfrutteremo al meglio la nostra capacità di sorveglianza satellitare per individuare potenziali minacce. Infine, rafforzeremo la cooperazione con la Nato e con i partner chiave come gli Stati Uniti su queste questioni”.

La relatrice ha poi dichiarato che “con RePowerEu abbiamo sviluppato uno strumento fondamentale per accelerare la transizione verso l’indipendenza energetica, che consentirà di investire in infrastrutture – gasdotti, interconnettori, energie rinnovabili – e per supportare imprese e famiglie a investire nella efficienza energetica”.