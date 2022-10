Droghe: Cnca, istituzioni e forze politiche valorizzino riflessioni e proposte avanzate dagli operatori

“Il lavoro realizzato per organizzare l’ultima Conferenza nazionale sulle dipendenze, attesa da dodici anni e a cui ha partecipato pressoché tutto il mondo dei servizi”, dichiara Riccardo De Facci, presidente del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), “e il percorso fatto per la definizione del nuovo Piano di azione nazionale dipendenze (Pand), frutto di un confronto che ha coinvolto 271 esperti del settore, in rappresentanza di tutte le reti dei servizi pubblici e del terzo settore, forniscono elementi importanti per rendere più efficiente il sistema di intervento dinanzi a un fenomeno multiforme e in continua evoluzione”.

“Per questo”, conclude De Facci, “chiediamo alle istituzioni e a tutte le forze politiche di garantire un confronto a partire da questo lavoro, pienamente coerente con le linee guida in materia di dipendenze elaborate in sede Ue, anche con l’obiettivo di riformare una legislazione sulle droghe ormai inadeguata rispetto alle urgenze e ai cambiamenti degli ultimi trent’anni”.