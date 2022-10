Sport: il Festival della cultura paralimpica a Milano dall’11 al 14 ottobre, “L’inclusione non è un luogo comune”

(foto Cip)

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, torna per la terza edizione il Festival della cultura paralimpica dal titolo “L’inclusione non è un luogo comune”, che si svolgerà dall’11 al 14 ottobre a Milano, luogo simbolo della prossima edizione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Un’iniziativa ideata dal Cip-Comitato italiano paralimpico, con l’obiettivo di promuovere una diversa percezione della disabilità mediante i racconti, le testimonianze e le parole dei protagonisti del mondo dello sport paralimpico e di tutti coloro che, a diverso titolo, hanno affrontato questo tema. L’evento si aprirà l’11 ottobre al 47° piano della Torre Allianz con i rappresentanti istituzionali e le personalità del mondo dello sport italiano, mentre il 12,13 e 14 ottobre le attività in programma si svolgeranno nella Fabbrica del Vapore che ospiterà 2 mostre fotografiche, 2 corner per dibattiti e presentazioni di libri, una rassegna cinematografica, un palco centrale con gli interventi di tanti ospiti del mondo della comunicazione, dello spettacolo, dell’arte, della cultura, dello sport e delle istituzioni. Il programma prevede la partecipazione di grandi personalità come Dacia Maraini, Michelangelo Pistoletto, Franco Fontana, Ambra Sabatini, Monica Contrafatto, Martina Caironi, Francesca Fagnani, Luciano Fontana, Alessandra De Stefano, Gian Antonio Stella, Francesca Porcellato, Novella Calligaris, Marco Tardelli, Mohamed Kenawi, Marco Pontecorvo, Luca Trapanese, Elio e le Storie Tese, Yemanebehran Crippa, Antonio Fantin, Daniele Cassioli, Monica Maggioni, Astutillo Malgioglio, Simone Barlaam, Fabrizio Curcio, Mattia Muratore, Sandro Fioravanti, Renè De Silvestro, Lorenzo Roata, Matteo Betti, Gianluca Nicoletti, Mattia Zoppellaro, Claudio Arrigoni, Giulia Terzi, Stefano Raimondi, Giacomo Crosa, Silvia Biasi, Maria Roveran, Veronica Yoko Plebani, Nicole Orlando, Andrea Lanfri, Arianna Secondini, Elisabetta Caporale, Luca Di Bella, Valerio Iafrate, Pierluigi Colantoni, Madalena Da Silva Carlos, Federico Rossi, Marco Dolfin e tanti altri.