Diocesi: Vercelli, al via domani la XIV “Festa popoli” sul tema “Amici venuti da lontano”

Da domani a venerdì 14 ottobre torna per la quattordicesima volta nella diocesi di Vercelli la “Festa popoli”, promossa dalla diocesi – in particolare dalla Pastorale universitaria – e organizzata insieme al Comune di Vercelli con il supporto del Centro territoriale per il volontariato Vc-BI”. Un contributo consistente è dato inoltre dai numerosi docenti dell’Università del Piemonte Orientale, e soprattutto dal Dipartimento di Studi umanistici, presenti in quasi tutti gli appuntamenti. Ad animare con creatività l’incontro sono i tanti giovani coinvolti provenienti dal mondo universitario ma anche dal passaggio nei centri di accoglienza e dall’esperienza del Servizio civile. L’idea di quest’anno è aprire, approfondire e offrire esperienze di amicizia con persone di diversa cultura e provenienza. “Torniamo dunque al cuore di Festa popoli – proseguono gli organizzatori – una grande occasione di incontro e di fiducia per poter costruire insieme una comunità solidale, pacifica, ricca di possibilità per tutti”. Il primo appuntamento, domani, metterà a tema l’ospitalità, con testimonianze della diocesi e della città e riflessioni di docenti e studenti universitari di filosofia; venerdì 7 ottobre andrà in scena “Voli volti voci”, spettacolo giovane sull’amicizia in dieci diverse lingue e, a seguire, il tanto atteso aperipopolo, con animazioni, musiche, danze e gusti dal mondo. Domenica visita al museo archeologico della città, alla scoperta di antiche amicizie nel Mediterraneo, e poi ancora scambi, esperienze ed approfondimenti nell’orizzonte interculturale delle migrazioni.