Papa Francesco: udienza, “non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina”

foto SIR/Marco Calvarese

“Oggi ricordiamo nella liturgia Santa Faustina Kowalska. Tramite lei, Dio indicò al mondo di cercare la salvezza nella sua misericordia. Ricordiamolo soprattutto oggi, pensando specialmente alla guerra in Ucraina”. È il saluto del Papa ai pellegrini polacchi, al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro. “Come ho detto domenica scorsa all’Angelus, confidiamo nella misericordia di Dio, che può cambiare i cuori, e nella materna intercessione della Regina della Pace”, ha proseguito Francesco. Salutando infine i fedeli italiani, il Papa ha invitato tutti “ad imitare San Francesco, patrono d’Italia, la cui festa abbiamo celebrato ieri: il suo esempio di consacrazione a Dio, di servizio agli uomini e di fraternità con le creature, guidi il vostro cammino”. “E non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina, sempre chiedendo al Signore il dono della pace”, ha aggiunto a braccio.