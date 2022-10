Sport: Commissione Ue e Uefa firmano accordo di cooperazione. “Promuovere valori e obiettivi comuni”

Domani, a Bruxelles, il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, e il presidente Uefa, Aleksander Čeferin, firmeranno il nuovo accordo di cooperazione tra la Commissione e la Uefa, adottato nel giugno 2022. “Approfittando del diffuso successo veicolato dal calcio in Europa, questo terzo accordo per La cooperazione, a seguito di quelle sottoscritte nel 2014 e nel 2018, mira a promuovere i valori e gli obiettivi europei fissati nel Modello sportivo europeo”, si legge in un comunicato diffuso a Bruxelles. Il vicepresidente per la promozione del nostro stile di vita europeo, Margaritis Schinas, ha dichiarato: “Dobbiamo difendere un modello europeo di sport guidato dai valori e basato sulla diversità e l’inclusione, e conto sulla cooperazione con la Uefa a questo proposito e per mantenere il nostro fruttuoso dialogo che contribuisce all’attuazione degli obiettivi politici dell’Ue nel campo dello sport”. L’accordo per la cooperazione promuove, tra l’altro, l’integrità nello sport e la lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive e la corruzione. Sostiene l’azione per il clima e la transizione verde, nonché stili di vita sani e attivi per tutti. Gli sforzi congiunti a questo riguardo saranno intensificati negli eventi e nelle competizioni Uefa più rilevanti, e in particolare per i Campionati europei Uefa maschili (2024) e femminili (2025).