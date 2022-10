Diocesi: Saluzzo, da domani il convegno ecclesiale “Profumo del pane, sapore di fraternità”. Mons. Bodo, “incontrarsi e riprendere slancio per la missione”

Eucarestia e ministeri della Chiesa. Sono questi i temi al centro del convegno diocesano “Profumo del pane, sapore di fraternità” che si aprirà domani a Saluzzo. In programma appuntamenti – tutti ospitati in cattedrale – attraverso i quali “il popolo di Dio – ha evidenziato mons. Cristiano Bodo invitando a partecipare – è chiamato a mettersi in ascolto ‘insieme’ (sinodalità) della Parola di Dio per discernere il suo futuro con il vescovo e operare quelle scelte pastorali che devono coinvolgere persone e comunità cristiane”. “Il convegno – ha aggiunto – è importante perché la Chiesa deve ‘visibilizzarsi’ facendo incontrare le diverse componenti della comunità: famiglie, religiosi, religiose, sacerdoti, giovani e adulti, superando quella patologia pericolosa che va sotto diversi nomi: l’individualismo, il parrocchialismo o il privatismo delle associazioni”. “C’è da condividere insieme le esperienze, i doni e i problemi, nella ricerca di una strada in salita”, ha esortato mons. Bodo, sottolineando che “il convegno è necessario perché la Chiesa ha da incontrarsi e riprendere slancio per la missione: annunciare il Risorto. Convenire per andare, affinché la Chiesa sia capace di farsi carico delle grandi sfide del nostro tempo”.

Ad aprire i lavori sarà domani, alle 20.45, don Manuel Belli, sacerdote e teologo della diocesi di Bergamo, con una relazione su “Comprendere l’Eucarestia oggi”. Venerdì 7 ottobre, alla stessa ora, sarà don Luigi Maria Epicoco, docente all’Università Lateranense e assistente spirituale per la Comunicazione della Santa Sede, a proporre una riflessione sui “Ministeri per una Chiesa in uscita”. Sabato 8 ottobre, dalle 10 alle 12, l’Adorazione eucaristica per famiglie, giovani e vocazioni con le sorelle Clarisse cappuccine di Moncalieri. Per gli anziani e gli ammalati, la preghiera sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della diocesi. Alle 21 di sabato 8 i Polifonici del Marchesato, diretti dal maestro Enrico Miolano, eseguiranno la Messa di Requiem di Mozart. Il convegno si chiuderà domenica 9 ottobre con la santa messa che il vescovo Bodo presiederà alle 11 e che sarà e trasmessa in diretta su Rai Uno.