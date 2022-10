Molise: torna il Cammino dell’acqua che collega i santuari mariani di Castelpetroso e Cercemaggiore

Prenderà il via dal santuario dell’Addolorata di Castelpetroso l’edizione 2022 del Cammino dell’acqua. L’iniziativa, in programma tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre, è sostenuta dalla Pastorale del turismo della Conferenza episcopale abruzzese-molisana e patrocinata dal Centro sportivo italiano e dal Geie Eurelations, con la collaborazione tecnica di Dimensione Explorer. Un appuntamento – viene spiegato – che si inserisce nell’ambito delle attività del progetto di Cooperazione territoriale Interfide che vede proprio il Geie come partner molisano dello stesso.

Alle 7 di venerdì la celebrazione della messa nel santuario di Castelpetroso darà l’avvio ufficiale al Cammino. Nel corso della prima giornata saranno toccati i siti di Sant’Angelo in Grotte, Cantalupo e San Massimo dove è prevista la chiusura della prima tappa. La giornata di sabato inizierà con la celebrazione eucaristica delle 7 nella cattedrale di Bojano prima di mettersi in cammino verso San Polo Matese, Campochiaro, Guardiaregia. Nel pomeriggio con un trasferimento in autobus si ripartirà alla volta di Altilia per poi proseguire verso San Giuliano del Sannio e Cercepiccola. L’arrivo al santuario della Madonna della Libera di Cercemaggiore è previsto per le 19; qui i partecipanti vivranno un momento di confronto sul tema dell’interreligiosità.