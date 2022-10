Diocesi: Teramo-Atri, la Caritas diocesana con un gruppo di rifugiati ucraini all’udienza di Papa Francesco

(foto diocesi Teramo-Atri)

Questa mattina 60 cittadini ucraini assistiti dalla Caritas di Teramo-Atri, hanno partecipato all’udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro, accompagnarli dal vescovo Lorenzo Leuzzi ed il direttore della Caritas diocesana, don Enzo Manes. Negli ultimi mesi la Caritas di Teramo-Atri ed il Consorzio solidarietà aprutina hanno offerto vari servizi alle persone ospitate in provincia e nei centri di accoglienza della diocesi, tra cui corsi di italiano, doposcuola per ragazzi e attività ricreative del campus estivo, creando legami di stima e amicizia.