Diocesi: Roma, sabato la festa per i bambini rifugiati “Facciamo pace” nella basilica di Santa Sofia con il card. Krajewski

(foto parrocchia Santa Sofia)

È in programma per sabato pomeriggio, alle 16.30 nella basilica di Santa Sofia a Roma, “Facciamo pace”, un evento di beneficenza, che vuole essere una festa dedicata a 1000 bambini che vivono situazioni di marginalità e disagio sociale, di cui circa 500 provenienti dall’Ucraina. Un’iniziativa organizzata dall’Ente morale Tabor in collaborazione con l’associazione religiosa Santa Sofia e Lux Holding, che vedrà anche la partecipazione del card. Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco e prefetto del Dicastero per il Servizio della carità. “La generosità di più realtà si incontra per una mission comune: restituire spensieratezza, diffondere un clima di pace e garantire serenità”, questo il pensiero di don Marco Jaroslav Semehen, rettore della basilica di Santa Sofia a Roma e direttore Migrantes dell’Esarcato apostolico degli ucraini in Italia, che racconta la giornata nella quale i bambini e le loro famiglie, saranno coinvolti in una serie di iniziative ludiche e ricreative che vedono la direzione artistica di Piero Zinna, con musica, tanti doni ed anche uno show pirotecnico per la chiusura della manifestazione.