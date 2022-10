Carabinieri: Istituito il comitato “etico-giuridico” dell’Arma. Presidente il Generale Teo Luzi

Personalità di alto profilo al fianco dell’Arma dei Carabinieri. Istituito per la prima volta un Comitato “Etico-Giuridico” dell’Arma, organo collegiale “composto a titolo onorifico da eminenti personalità” del mondo accademico e della magistratura. Il Comitato, presieduto dal Comandante Generale dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, “svolge funzioni di alta consulenza strategica, etica e giuridica”. Insediato ieri nella sua prima riunione, il Comitato, si legge in una nota dell’Arma dei Carabinieri, “esplicherà compiti consultivi e propositivi, in ordine a tematiche generali e organizzative, afferenti ai settori di competenza istituzionale dell’Arma. Il Comitato è composto da un numero variabile di membri permanente, escluso il Comandante generale, da un minimo di dieci a un massimo di diciotto unità, che tenga conto anche della parità di genere, potendo comunque essere integrato da ulteriori esperti, in relazione a specifiche contingenze. Vicepresidente è il giurista Giovanni Maria Flick.